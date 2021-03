Un député français, président d'un parti, est en garde à vue: il avait plusieurs armes chez lui

Le président de l'UDI et député de la Seine-Saint-Denis Jean-Christophe Lagarde a été placé jeudi en garde à vue pour "détention d'arme", a-t-on appris auprès du parquet de Bobigny et de source policière.



M. Lagarde est entendu depuis 05H00 par les enquêteurs de la police judiciaire du département pour s'expliquer sur la présence de plusieurs armes à son domicile à Drancy, ont précisé ces sources.



Député de la Seine-Saint-Denis et ex-maire de Drancy, Jean-Christophe Lagarde, 53 ans, a pris la tête de l'UDI (Union des démocrates et indépendants) en 2014, succédant à Jean-Louis Borloo.



Après avoir collé des affiches pour la campagne de Raymond Barre en 1988, et présidé les jeunes UDF (1996-2001), Jean-Christophe Lagarde s'est emparé de la ville de Drancy en 2001, faisant basculer cet historique bastion communiste.



Sur le plan judiciaire, le chef de parti centriste est toujours visé par une enquête préliminaire du Parquet national financier (PNF).



Une plainte, notamment pour détournement de fonds publics, avait été déposée en octobre 2017 par un conseiller municipal d'opposition à Drancy, Hacène Chibane, qui s'interrogeait sur l'activité d'assistante parlementaire de l'épouse de M. Lagarde, Aude Lavail-Lagarde, entre 2002 et 2014.



Cette dernière est aujourd'hui maire de Drancy, ayant succédé à son époux lorsqu'il a été réélu aux législatives de juin 2017.