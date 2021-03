Affaire Delphine Jubillar: son mari est convoqué par les juges d'instruction

L'information est rapportée par nos confrères de la Dépêche du Midi. Cédric Jubillar, mari de Delphine Jubillar, est convoqué par les juges d'instruction. La date n'a pas été communiquée.

L'infirmière âgée de 33 ans avait disparu dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020. Cette mère de famille n'a, depuis, plus donné aucun signe de vie. Perquisitions, fouilles, battues citoyennes, un lac sondé... De multiples investigations sont en cours. Le 23 décembre dernier, une information judiciaire pour "arrestation, enlèvement, détention ou séquestration arbitraire" avait été ouverte contre X. Selon le procureur de Toulouse, rien n'indique que la disparition de cette infirmière de 33 ans soit volontaire.

Selon les journaux locaux, plusieurs pistes sont étudiées par les gendarmes. L'hypothèse d'un drame familiale est étudiée, tout comme celle d'une mauvaise rencontre.

Dans cette enquête, plusieurs proches de la famille ont indiqué que des disputes avaient éclaté au sein du couple. Selon une source interviewée par France Bleu, Cédric Jubillar aurait même proféré des menaces à l'égard de sa femme. "Avant la disparition, plusieurs fois, avec les tensions, on l'a entendu dire à sa mère 'Oui je vais la tuer. Je vais l'enterrer et personne ne va la retrouver. Elle veut me quitter et demander le divorce. Pour lui, Delphine était le pilier. Du jour au lendemain, se voir tout perdre, ça peut rendre fou un homme", avait-elle assuré à France Bleu Occitanie.