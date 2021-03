De la pluie, quelques éclaircies et beaucoup de vent

(Belga) Le ciel sera changeant ce jeudi après-midi avec une alternance d'éclaircies parfois larges et de nuages porteurs d'averses ou éventuellement de giboulées par endroits, surtout au sud du sillon Sambre et Meuse. Un coup de tonnerre ne sera pas exclu, selon les prévisions à la mi-journée de l'Institut royal météorologique (IRM). Le vent, d'ouest à sud-ouest, soufflera assez fort à fort, voire temporairement très fort à la Côte ainsi que sur le nord-ouest du pays, avec des rafales de 80 à 100 km/h, voire plus. Les maxima seront compris entre 6 ou 7 degrés en Hautes-Fagnes et 12 degrés en plaine.

Ce jeudi soir, le temps restera très variable et les averses seront temporairement plus répandues, elles pourraient même prendre la forme de giboulées. En seconde partie de nuit, le temps deviendra généralement sec à partir de l'ouest avec de larges éclaircies. Sur les hauteurs de l'Ardenne, les champs nuageux resteront plus nombreux. Les minima seront compris entre 0 ou 1 degré en Hautes-Fagnes et 6 degrés à la Côte. En soirée, les rafales de vent atteindront encore 70 ou 75 km/h, et pourraient ponctuellement encore dépasser les 80 km/h sous une averse. Vendredi, il fera d'abord généralement sec en début de journée, avant le passage d'une nouvelle zone d'averses à partir de la Côte, avec parfois de fortes rafales de vent. Le thermomètre affichera de 6 à 10 degrés. L'IRM prévoit un temps similaire pour ce week-end, avec des averses et du vent, voire des giboulées. Les températures maximales seront comprises entre 3 et 10 degrés. (Belga)