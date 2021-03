Un homme frappé à coups de pierre à Hastière: son beau-frère placé sous mandat d'arrêt

Un homme a été victime d'une fracture du crâne, à la suite de coups qui lui ont été portés avec une pierre dans le cadre d'un conflit familial, dans la nuit de lundi à mardi à Hastières, rapporte jeudi le parquet de Namur.



"La victime souffre d'une fracture du crâne et est en incapacité de travail pour plusieurs jours", a précisé le parquet de Namur. L'auteur des faits, né en 1997, est le beau-frère de la victime. Il a rapidement été interpellé et déféré devant un juge d'instruction qui l'a placé sous mandat d'arrêt du chef de tentative d'assassinat. Il comparaîtra vendredi devant la chambre du conseil qui décidera de le maintenir, ou non, en détention préventive.