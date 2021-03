La "Gravity Display Box" de Levita, une entreprise liégeoise, a convaincu plusieurs grandes marques de luxe

Un demi-million de chiffre d'affaires et 7 employés... La petite PME liégeoise Levita séduit de plus en plus à l'étranger avec sa "Gravity Display Box", un concept de vitrine où de petits objets lévitent. La société a traversé la crise la tête haute et est parvenue à convaincre notamment la marque LVMH.

De la magie pour mieux vendre. Dans une vitrine un peu spéciale, toutes sortes de petits objets lévitent: des montres de luxe, des bouteilles de champagne, etc. En septembre 2019, un horloger suisse réputé a été séduit par le concept à Singapour et, depuis, la "Gravity Display Box" cartonne. D'ici quelques jours, le système sera aussi exploité par une boutique de Tokyo. Avec un chiffre d'affaire d'un demi-million d'euros, l'entreprise, qui emploie 7 personnes, se porte plutôt bien. Avec une vitrine magique plus petite et personnalisable, la société créée par deux Liégeois compte bien élargir encore son public en visant les musées mais aussi les particuliers.