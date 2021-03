Lionel, ex-membre des unités spéciales, raconte la traque et l’arrestation de Salah Abdeslam: "On est passé très près de la mort"

Lionel D., un ancien membre des unités spéciales, raconte la traque et l’arrestation de Salah Abdeslam, dans un témoignage inédit.

Il y a 5 ans, le monde avait basculé dans le terrorisme. Les Unités spéciales traquaient Salah Abdeslam. Dans un livre "Chasseur de terroristes : Les Unités spéciales et la traque d'Abdeslam", Lionel D., un ancien membre des unités spéciales de la police fédérale qui a participé à cette interpellation, raconte la traque et l'arrestation de Salah Abdeslam depuis l’intérieur.

La cavale

Salah Abdeslam, l’ennemi public n° 1 est recherché par toutes les polices d’Europe depuis les attentats de Paris de novembre 2015.

Plusieurs mois, plus tard, le 15 mars 2016, un premier domino va tomber. Dans la rue du Dries à Forest, lors d’une banale perquisition des enquêteurs sont la cible de tirs de kalachnikov. Les Iris, le groupe d’intervention des Unités spéciales, sont appelés en renfort.





Lionel se souvient d’une scène de chaos. "Ils tombent sous le feu et là, le chef d'équipe se prend une balle de kalachnikov dans son casque. Ca traverse sa visière, qui le touche et ressort de l'autre côté", se souvient Lionel.

Salah Abdeslam se sauve par les toits pendant qu'un complice le couvre. À plusieurs reprises, le sniper de la police a l’occasion d’abattre ce complice, mais le commandement lui interdit de faire feu. "Sur le terrain, c'est incompréhensible. On entend et on voit qu'on a un collègue blessé et qu'une équipe est encore à l'intérieur sous le feu. Et on se dit qu'on va peut-être encore entamer des négociations. Pour moi, c'est inconcevable", précise-t-il.

Une heure plus tard, le terroriste, complice de Salah Abdeslam, est neutralisé. Mais quelque chose a changé. La peur a commencé à s’insinuer. Lionel comprend que les Iris sont vulnérables. "C'est par après qu'on se rend compte qu'on est passé très près de la mort", confie-t-il.





Salah Abdeslam lui est en fuite. Il est aux abois et il va commettre plusieurs erreurs...

L'arrestation

Le 18 mars 2016, les enquêteurs sont convaincus que Salah Abdeslam, l’ennemi public n° 1, se cache chez sa tante, rue des Quatre-Vents à Molenbeek.

Lionel se souvient de l'atmosphère qui régnait à la caserne ce matin-là. "On sentait la pression. Mais je pense que c'était une pression positive sachant qu'on avait beaucoup de chance de l'arrêter et que ça allait probablement relâcher la pression pour tout le monde".







"Un collègue l'a vu sortir"

La cible est localisée, les équipes se déploient rapidement et prennent position autour de la planque. "Mon équipe est arrivée par-derrière, par la cour d'une école. On a traversé des toits et on est rentré par un balcon au premier étage en silence. Quand on a progressé et qu'on était déjà autour du balcon, un collègue l'a vu sortir... Il avait une casquette noire, il a regardé vers le haut, c'était compliqué d'estimer si c'était lui à 100 %, mais le collègue était quasiment sûr que c'était lui", raconte l'ex-membre des unités spéciales.







Dans les maisons voisines, invisibles, les équipes tactiques percent des trous dans les murs. Les policiers peuvent ainsi entendre ce qui se passe à l’intérieur. Salah Abdeslam et son complice commencent à prier. Les Unités spéciales comprennent que le terroriste va bientôt bouger.

"Le collègue, qui est en premier dans l'entre-porte, le voit sortir. Salah Abdeslam joue un peu avec ses pieds. Il se retourne, lève les bras et peu baisse les bras et s'approche comme s'il allait se rendre. Et c'est là qu'il prend la fuite", détaille Lionel D.

Après 4 mois de cavale, Salah Abdeslam est finalement arrêté. Mais, ce 18 mars 2016, Lionel et ses collègues savent que leur combat n’est pas terminé.





Quatre jours plus tard, 32 personnes perdront la vie dans les attentats de Bruxelles. Cette période a laissé des traces parmi les membres des Iris, mais, pour Lionel, si c’était à refaire, il repartirait au front sans hésiter.

"C'est ton devoir, quand tu es à l'intervention, de faire ce genre de choses et d'aller jusqu'à l'extrême et si l'extrême, c'est de devoir mourir pour protéger d'autres, c'est ce qu'il faut faire. Et ça, je pense que tout le monde à l'intervention en est conscient", confie Lionel.