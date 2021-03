Danielle n’a plus vu sa petite-fille qui habite en Allemagne depuis des mois : "Faut-il SE RÉVOLTER comme les jeunes?"

Danielle de Grez-Doiceau, en province du Brabant Wallon, a déclenché le bouton orange Alertez-nous pour réagir à l'interdiction des voyages non-essentiels qui dure depuis fin janvier. C’est "révoltant" pour Danielle dont la fille, Sarah, le gendre et la petite fille habitent à Wincheringen en Allemagne près de la frontière luxembourgeoise. Elle ne les a plus vus depuis le mois d’octobre, soit 5 mois. Après avoir passé les fêtes de fin d’année sans les voir et les deux premiers mois de l’année, la Grézienne estime que "cette situation n’est plus tenable".

"Avant la pandémie, on se voyait toutes les 2 à 3 semaines, et là on ne les a plus vus depuis octobre dernier. C’est très difficile à vivre de ne pas voir ses enfants, mais aussi ma petite fille Willow qui est âgée de 2,5 ans. J’ai l’impression que je ne la vois pas grandir", se résigne la mamy qui décrit avoir le cœur brisé.

A-t-on pensé aux grands-parents qui ne voient plus leurs petits-enfants ?

Et de développer sa frustration quant aux récents développements de l'actualité : "On parle de la santé mentale des jeunes qui n’en peuvent plus de ne plus se voir, mais jamais des familles séparées depuis des mois par des frontières. On ne sanctionne plus les regroupements de 200 personnes dans des parcs sans masque et sans distanciation sociale, car les jeunes commencent à se révolter et ne respectent plus rien. Mais a-t-on pensé aux grands-parents qui ne voient plus leurs petits-enfants ? A-t-on pensé aux aînés qui doivent vivre sans voir leurs enfants ?", s’indigne la grand-mère, qui précise: "Cela devient invivable."

Selon Danielle, la santé mentale des grands-parents a été méprisée ces derniers mois par les autorités : "Quelle est l’impact sur une grand-mère et un grand-père qui ne voient plus leur petite-fille qui pleure le soir dans son lit parce qu’elle n’a plus vu son papy, ni sa mamy ? De cela, on ne s’occupe pas, et pourtant il faudrait réaliser que ces personnes pourraient ne jamais plus se revoir, s’ils avaient la malchance d’attraper des problèmes de santé ou le covid… ", imagine la mamy, le cœur serré.

"Willow a également encore ses arrière-grands-parents, qui, âgés de 80 à 90 ans n'ont pas pu la voir depuis encore plus longtemps que nous et qui en sont très malheureux", nous confie Danielle.

"Je trouve cela tout bonnement indécent et injuste. Nous qui avons toujours respecté les règles sommes finalement tout simplement oubliés", estime la Grézienne. Et de s'interroger : "Faut-il dans le fond se révolter comme les jeunes pour être écoutés ?"

Quid de la situation en Allemagne ?

En Allemagne, les voyages non-essentiels sont déconseillés pour le moment à cause des restrictions liées à la pandémie du coronavirus, nous renseigne le site du gouvernement. Si un résident allemand effectue un déplacement à l’étranger considéré comme une zone à risque, il doit observer une quarantaine de 10 jours et remplir un formulaire. Le bureau national de la Santé peut lui demander endéans ces 10 jours de passer un test covid. Si après 5 jours de quarantaine, le résultat du test est négatif, la quarantaine de cette personne peut être levée.