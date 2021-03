Un traiteur clandestin fermé par les autorités judiciaires à Gosselies: il livrait des repas préparés à des homes de la région

Le parquet de Charleroi a confirmé jeudi la fermeture judiciaire d'une activité clandestine de découpe de viande et de préparation de repas dans un local se trouvant dans un sous-sol rue François-Léon Bruyerre, à Gosselies (Charleroi). Certains homes de la région recevaient les repas préparés dans le cadre de l'activité clandestine.



L'activité n'avait aucune autorisation économique ou de l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca) pour exercer. D'après le parquet de Charleroi, l'activité existait depuis quelques années. Les agents de l'Afsca ont également constaté des problèmes d'hygiènes. "Les murs étaient en piteux état avec des taches de moisissure et des fissures. Il y avait, certes, du matériel professionnel pour ce genre d'activités, mais dans un local inadapté. C'était loin d'être propre."

Lors de l'intervention des agents de l'Afsca et de la police, deux ouvrières ont pris la fuite. "L'auditorat du travail, puisque c'est leur domaine, a été avisés de cette fuite." L'activité clandestine était chargée de livrer des homes de la région, dont un sur Gosselies. "Mais ces établissements n'ont aucune responsabilité dans ce dossier. Un des directeurs a d'ailleurs confirmé à l'Afsca qu'il n'était pas au courant de cette pratique", a indiqué le parquet de Charleroi. Une vingtaine de kilos de nourriture ont été saisis, ainsi que plusieurs produits périmés depuis décembre dernier. Le suspect à la tête de cette activité a été auditionné et devrait comparaître devant le tribunal correctionnel. "Il risque une peine de prison et une peine d'amende pour travail frauduleux. Il n'a pas été arrêté, mais son activité a fait l'objet d'une fermeture judiciaire et le local a été mis sous scellés."