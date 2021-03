Culture en Belgique: dès avril, 6 événements tests vont être organisés

Le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a donné jeudi son feu vert à l'organisation dès avril de six événements culturels destinés à tester les modalités d'un prochain déconfinement progressif du secteur culturel.



Ces spectacles-tests réalisés en conditions réelles viseront tous les arts de la scène ainsi que le cinéma. Ils permettront de valider scientifiquement les protocoles sanitaires établis en concertation avec le secteur culturel et les experts pour "permettre une réouverture progressive, durable et tenable des activités culturelles", selon un communiqué de la ministre de la Culture, Bénédicte Linard (Ecolo).

Ces six spectacles, organisés aussi bien à Bruxelles qu'en Wallonie, permettront de tester différents scénarios concernant le nombre de spectateurs, et l'impact de ceux-ci sur le taux de contamination au coronavirus sur une population-cible.

Un marché public visant à désigner l'opérateur scientifique de cette étude va être immédiatement lancé afin d'organiser ces tests dans le courant du mois d'avril. Le comité de concertation (CodeCo) de la semaine dernière n'a offert au secteur culturel que des perspectives limitées pour la reprise d'activités, alors que celui-ci est à l'arrêt depuis le début de l'automne déjà.