Coronavirus: l'Agence européenne des médicaments préconise la poursuite de la vaccination AstraZeneca

Les pays européens peuvent continuer à utiliser le vaccin contre le coronavirus d'AstraZeneca, malgré l'ouverture d'une enquête sur des cas de caillots sanguins qui ont incité le Danemark, la Norvège et l'Islande à suspendre les injections, a déclaré jeudi le régulateur européen des médicaments.



La position du comité de sécurité de l'Agence européenne des médicaments "est que les avantages du vaccin continuent de l'emporter sur ses risques et que le vaccin peut continuer à être administré pendant que l'enquête sur les cas de thromboembolies est en cours", a déclaré l'EMA dans un communiqué.

Le risque de caillot sanguin pas plus élevé chez les personnes vaccinées

L'Agence européenne a déclaré jeudi que rien ne démontre à ce jour un risque d'une plus forte coagulation sanguine chez les personnes vaccinées contre le Covid-19. "Les informations disponibles à ce jour indiquent que le nombre de thromboembolies chez les personnes vaccinées n'est pas supérieur à celui observé sur l'ensemble de la population", a affirmé l'EMA dans un communiqué transmis par courriel à l'AFP, qui l'interrogeait sur ces mesures.

Le régulateur européen, basé à Amsterdam, a déclaré comprendre la décision du Danemark de suspendre l'utilisation du vaccin par "précaution".



L'EMA a souligné que son comité d'évaluation des risques en matière de pharmacovigilance examinait les cas de forte coagulation sanguine "rapportés en association temporelle avec le vaccin".



Le comité "poursuivra son évaluation et l'EMA communiquera des mises à jour dès que possible", a indiqué l'agence européenne.



Dans son annonce sur l'Autriche mercredi, l'EMA avait déclaré qu'il y avait eu 22 "thromboembolies" parmi trois millions de personnes ayant reçu le vaccin dans l'espace économique européen, qui comprend la Norvège et l'Islande.



La suspension annoncée par le Danemark, qui sera réexaminée au bout de deux semaines, devrait ralentir la campagne de vaccination du pays.



L'Autriche a annoncé lundi qu'elle avait suspendu l'utilisation d'un lot de vaccins AstraZeneca après qu'une infirmière de 49 ans est décédée de "graves problèmes de coagulation sanguine", quelques jours après avoir été vaccinée.



Quatre autres pays européens - l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie et le Luxembourg - ont également suspendu l'utilisation des vaccins de ce lot d'un million de doses, qui a été envoyé dans 17 pays européens.



Le Danemark a toutefois suspendu l'utilisation de la totalité de son approvisionnement d'AstraZeneca, tout comme l'Islande et la Norvège.



L'Italie a à son tour décidé jeudi d'interdire par précaution l'utilisation d'un lot de vaccins d'AstraZeneca/Oxford, en raison de craintes liées à la formation de caillots de sang. Il s'agit d'un lot différent de celui dont l'Autriche a suspendu l'utilisation.