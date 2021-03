Météo spéciale déprime ce week-end: vent, averses, giboulées, parfois un coup de tonnerre

La journée de vendredi débutera sous un ciel partagé entre nuages et éclaircies. Des averses toucheront assez rapidement la région côtière en fin de matinée ou en mi-journée avant de progresser vers les autres régions l'après-midi. Ces averses seront parfois intenses, et pourront être accompagnées d'un coup de tonnerre et prendre la forme de giboulées. Le vent sera assez fort à fort de secteur ouest à sud-ouest, avec des rafales autour de 80 km/h, voire plus sous les averses. Les maxima seront compris entre 6 et 8 degrés en Ardenne et entre 8 et 10 degrés ailleurs.

Vendredi soir, la tendance aux averses diminuera temporairement à partir de l'ouest avec davantage d'éclaircies. En seconde partie de nuit, une nouvelle ligne d'averses active abordera notre territoire à partir de la côte. Le vent, d'abord d'ouest à sud-ouest, reviendra au secteur sud-ouest; il sera assez fort à parfois fort avec, en fin de nuit, des rafales de 70 à 90 km/h. Les minima se situeront entre 2 ou 3 degrés sur les sommets de l'Ardenne et 7 degrés au littoral.

Samedi, une nouvelle perturbation active atteindra l'ouest de notre pays au petit matin. Elle se déplacera ensuite vers l’est et ne quittera notre pays qu’à la mi-journée. Elle sera accompagnée de pluie abondante (temporairement de neige fondante en Hautes-Fagnes) et d’un net renforcement du vent. A l’arrière, le temps deviendra plus variable avec parfois de larges éclaircies, surtout sur l’ouest, mais également des averses. Celles-ci pourront être assez fortes et accompagnées de grésil et de coups de tonnerre.

En cours d'après-midi, le temps deviendra toutefois plus sec sur la moitié ouest. Le vent sera assez fort à fort sur toutes les régions et même fort à très fort au littoral. Tout au long de la journée, les rafales pourront atteindre 80 à 90 km/h. Les températures seront comprises entre 5 degrés en Hautes-Fagnes et 10 degrés en plaine.

Dimanche, le temps restera instable. Le matin, la nébulosité sera abondante avec de fréquentes averses ou des périodes de pluie. L’après-midi, des éclaircies se développeront davantage, mais le risque d’averses se maintiendra. Elles seront toutefois progressivement moins nombreuses et moins intenses. Sur l’ extrême ouest, le temps pourra même devenir généralement sec. Un coup de tonnerre ne sera pas exclu. Enfin, en haute Ardenne, les précipitations pourront adopter un caractère hivernal, surtout en matinée et en soirée. Le vent sera modéré, temporairement assez fort, de sud-ouest avec des rafales ne dépassant plus 50 à 60 km/h. Les maxima seront compris entre 3 et 9 degrés.