Agacé, Fabrice se filme en train de boire une bière à la cafétéria d'un hôpital à Tournai: la direction réagit

Une vidéo a provoquée pas mal de réactions sur les réseaux sociaux ces dernières heures. On y voit un homme se filmer en train de consommer une boisson, à table, dans la cafeteria d’un hôpital de la région de Tournai, et s'étonne que cela soit autorisé alors que les cafés sont fermés. La direction s’est expliquée et précise ne pas être en tort. Des situations similaires existent par exemple dans les aéroports.

Il s’appelle Fabrice. Il est le mari de la gérante d’un café de Kain près de Tournai. Muni d’une caméra, il a pris la direction de la cafeteria de l’hôpital Notre dame du Centre Hospitalier de Wallonie picarde. L'homme a pris une bière et s'est dirigé vers la caisse pour payer.

Une fois la bière achetée, pas question de boire debout, alors qu’il y a des tables disponibles. Ces images volées ont été prises ce mercredi.

"Je ne suis absolument pas le seul client. D'autres personnes sont là, on peut choisir ce qu'on veut dans le rayon. Des sandwiches, des boissons, toute sortes de bière. Et on nous empêche de travailler. Quelle honte. Vive la Belgique. J'espère que cette vidéo fera réagir beaucoup de gens. Courage à l'Horeca", raconte Fabrice.

C'est un service qui est proposé à la fois aux collaborateurs et aux patients

La direction a réagi et précise être dans la légalité. "C'est un service qui est proposé à la fois aux collaborateurs et aux patients qui viennent en consultation. C'est effectivement un lieu où les gens peuvent se restaurer et boire une boisson. Mais en aucun cas, c'est un débit de boisson ouvert à l'extérieur", explique Cristine Wargnies, la responsable du service communication.

Fin de l’année dernière, une photo (voir ci-dessous) prise à aéroport de Charleroi avait créé la polémique. La direction s’était expliquée. "Il n'y a pas de service à table, les gens prennent à emporter et vont s'installer là où il y a des tables, chaises et bancs dans le terminal."

Dans les parcs comme Pairi Daiza, il est également possible d’acheter à boire et à manger mais uniquement a emporter en take-away. "Mais les personnes ne peuvent pas s'asseoir en terrasse. Bien sûr, il n'est pas interdit de s'asseoir s'il faut beau sur une pelouse, sur un banc, mais en tout cas on respect strictement la législation", indique Claire Gilissen, la porte-parole du parc animalier.

Quant à la cafétéria de l’hôpital à Tournai, la direction ne compte pas supprimer ce service offert aux patients et au personnel.