Des bagarres font au moins trois blessés à Merchtem

(Belga) La commune de Merchtem (Brabant flamand) a été le théâtre de bagarres jeudi soir, a indiqué la police locale. À chaque fois, elles impliquaient les mêmes groupes d'individus. Au cours de l'une d'elles, un couteau aurait été utilisé et au moins trois individus auraient été blessés. Toutes les personnes impliquées ont été identifiées, mais la raison des affrontements n'est pas encore claire.

Selon le porte-parole de la police locale, Fred Scrayen, la première bagarre s'est produite en début de soirée au centre de l'entité, à proximité de l'église. Deux groupes de jeunes en sont venus aux mains pour une raison encore obscure. L'un de ces groupes a été vaincu et s'est enfui, mais a apparemment obtenu des renforts, après quoi une deuxième bagarre a commencé. Un couteau ou un autre objet coupant pourrait également avoir été utilisé. Au terme de ces échauffourées, trois personnes ont dû être emmenées à l'hôpital pour y recevoir des soins. La police a fouillé les environs mais n'a pas retrouvé de couteau. Environ une heure après cette deuxième bagarre, une troisième confrontation a opposé les deux groupes. On ignore si elle a fait des blessés. La police locale de la zone AMOW (Asse/Merchtem/Opwijk/Wemmel) a identifié toutes les personnes impliquées et il semble que le calme soit entre-temps revenu. (Belga)