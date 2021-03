Le docteur Philippe Devos pour la réouverture de l'Horeca avant le 1er mai: il appelle à mener maintenant des expériences tests

Le docteur Devos souhaite qu'on expérimente la réouverture de lieux aujourd'hui fermés comme l'Horeca. Il trouve que des tests devraient avoir lieu à Liège par exemple, ville épargnée par le covid en ce moment, dit-il.

Le docteur Philippe Devos souhaite la réouverture de l'Horeca avant le 1er mai, date annoncée par le gouvernement. Le chef des soins intensifs au CHC de Liège estime qu'il faut tester les lieux où l'on se contamine le plus (comme les restaurants) dans des régions, à Liège par exemple, qui est épargnée par l'épidémie. Il plaide aussi pour ne pas tout miser sur la vaccination.

"Voir si un système par passeport d'entrée pourrait fonctionner. On associerait des tests rapides pour les personnes qui ne sont pas vaccinées, le certificat de vaccination pour les vaccinés et éventuellement un certificat de sérologie positive pour un troisième groupe. Ces trois tests permettant de donner une espèce de pass' pour augmenter la capacité d'un restaurant par exemple. Au sein de ce restaurant, on ouvre en fonction de critères que l'on définit, ensuite on suit ces gens-là une à deux semaines plus tard pour voir si cela engendrerait des contaminations ou pas."