"Hulk", un policier d'Anvers arrêté dans la vaste opération anti-drogue: en lien avec 700.000 euros sur un compte à Dubaï?

Cette semaine, nous évoquions la plus vaste opération policière de l'histoire de Belgique. Dix-sept des 28 suspects interpellés dans le cadre de l'enquête sur un trafic de téléphones cryptés et sur l'entreprise Sky ECC ont été placés sous mandat d'arrêt. Ils sont inculpés entre autres d'appartenance à une organisation criminelle et de blanchiment. Une vingtaine d'autres personnes qui avaient aussi été appréhendées lors de la vaste intervention menée mardi, ont été mises à disposition de différents parquets (Anvers, Limbourg, Charleroi, Liège et Flandre occidentale).

L'enquête ne fait que commencer mais on sait déjà qu'elle touche tous les niveaux de la société. Deux policiers d'Anvers et trois avocats ont été interpellés. Des douaniers du port d' Anvers seraient également impliqués dans le trafic ainsi que des hommes d'affaires qui auraient permis de blanchir l'argent.

700.000 euros déposés sur un compte à Dubaï

Ce vendredi matin, on apprend dans la presse flamande que l'un des policiers, nommé Dario L, fait partie des personnes arrêtées. Sa femme a également été appréhendée. Surnommé "Hulk" au vu de sa carrure taillée dans la pierre, l'homme travaillait pour la police d'Anvers au sein de la section anti-drogue. Les enquêteurs tentent d'établir un lien entre lui et un compte en banque ouvert à Dubaï où 700.000 euros y sont déposés.

Dario.L, aurait transmis des informations provenant de basses de données de la police à des membres des gangs liés à la drogue. L'homme aurait été payé pour ses informations précieuses. Le policier d'Anvers pourrait être le titulaire de ce compte en banque aux 700.000 euros ou avoir un lien avec celui-ci. L'enquête devra le déterminer.