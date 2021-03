Vaccination: est-il possible de choisir son vaccin? Et de changer de centre?

En Belgique, près de 5% de la population de plus de 18 ans a reçu une première dose contre le Covid-19. La campagne de vaccination suscite de nombreuses interrogations. Parmi elles: peut-on choisir son vaccin ? Peut-on changer de centre ? Lara Kotlar, porte-parole de l'Aviq était l'invitée du RTL Info 13h pour répondre à vos questions.

"Concernant la vaccination, peut-on refuser le vaccin Astrazeneca lors de l'invitation à se rendre dans un centre ?", demandait l'un de nos lecteurs via le bouton orange Alertez-nous.

Présente sur le plateau du RTL Info 13h où elle était invitée, Lara Kotlar, porte-parole de l'Aviq qui coordonne la campagne de vaccination en Wallonie, nous éclaire. "On n'a pas le choix du vaccin", débute-t-elle. "Il y a toujours la possibilité de dire que les dates ne correspondent pas mais on ne peut pas choisir son vaccin", précise-t-elle.

"Et peut-on changer de centre ?", nous demandait le même lecteur via le bouton orange Alertez-nous. "Actuellement il n’y a qu’une proposition de centre sur les convocations. Mais à partir de lundi, on pourra téléphoner au numéro sur la convocation pour changer de centre", explique la porte-parole. Et à partir de la semaine prochaine, "les convocations comporteront plusieurs propositions de centre" afin de faciliter la prise de rendez-vous et d'avoir le choix.

"Il y a un centre à 5km de chez elle mais on lui propose un rendz-vous plus loin": Que faire ?

"Elle habite Mont St Guibert. Il y a un centre à 5 km de chez elle, mais on lui propose un rendez-vous plus loin. Peut-elle choisir un lieu plus proche ? Comment faire pour changer ? Parce que visiblement elle n'a pas réussi à vous avoir au téléphone", demandait l'une de nos lectrices pour sa maman qui doit se faire administrer le vaccin.

Là aussi, Lara Kotlar se veut rassurante et explique que "c'est normal". "Il n’y avait que quelques centres d’ouverts et on a voulu accélérer la vaccination", détaille-t-elle. "Mais lundi le système basculera et il faudra donc appeler car ce changement ne pourra se faire que par téléphone", continue la porte-parole.

Ce qu'il faut retenir: