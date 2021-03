La Belgique en alerte jaune: des fortes rafales sont attendues samedi

Sabrina Jacobs était sur le plateau du RTL Bienvenue pour évoquer la météo du week-end, qui s'annonce tumultueuse...



Quelle météo nous attend ce week-end ?



Nous sommes sous l’influence d’un courant d’altitude très soutenu. C’est le fameux jet stream, qui circule cette fois sur l’Europe occidentale. Il a entraîné chez nous ce temps plus que variable. Et surtout la formation de lignes d’averses, des averses parfois intenses dans lesquelles se développent ces fortes bourrasques. Donc hier, on enregistrait plus de 107 Km/h en rafale et régulièrement entre 80 et proche des 90 Km/h. Une première ligne d’averses nous a touchés hier, une deuxième traversera le pays aujourd’hui et on en attend d’autres pour le début du week-end, parfois intenses. On parle de pluie, mais il y a du grésil, des coups de tonnerre, quelques coups orageux également et puis des averses hivernales sur l’Ardenne. Résultat des courses, le vent soufflera encore jusqu’à encore 70, 80 Km/h en rafale aujourd’hui. La nuit prochaine, il repartira de plus belle, entre 70 et 90 Km/h. Et ce sera toujours le cas demain, entre 90 et 95 Km/h. Raison pour laquelle l’IRM va à nouveau activer un premier niveau d’alerte, le niveau jaune, entre 5h et 20h demain. Une légère accalmie est annoncée pour dimanche, mais nous n’en serons pas encore débarrassés pour autant.

Le vent a beaucoup soufflé entre hier soir et cette nuit. Est-ce qu’on peut pour autant parler de tempête ?



Oui, mais non. En fait, c’est en effet une tempête parce que pour parler d’une tempête en Belgique, il faut que 9 Beauforts de vents moyens, c’est-à-dire 75 Km/h soient enregistrés soit en mer du Nord belge, soit sur terre. Attention, je parle de tempête belge, je ne parle pas de tempête qui balaye la Belgique. Ce n’est pas la même chose. Hier, c’est vrai qu’à la mer, ce fut le cas. Mais les critères n’étaient pas remplis pour activer la vigilance orange. Or la règle veut que ce soit le pays qui active en premier lieu le niveau d’alerte orange qui baptise la tempête selon une liste de noms établie à l’avance. Et c’est un groupe international qui établit cette liste. Nous, on fait partie du groupe qui comporte également des pays comme la France et l’Espagne. Hier, en fin de journée, il faut savoir que la France a bel et bien activé temporairement ce niveau orange, mais n’a pas jugé utile de baptiser la tempête. Donc, oui c’est une tempête. Elle ne porte pas de nom et elle ne concerne pas l’ensemble de notre pays.