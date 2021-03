La tempête a endommagé votre maison ou votre voiture: que devez-vous faire ?

Si aucune vie n'est en danger (un arbre tombé sur votre clôture, des tuiles envolées), il est conseillé d'appeler le 1722, le numéro des pompiers destiné aux interventions non urgentes.

Si vous constatez des dégâts matériels chez vous, c'est l'assurance incendie qui entre en jeu. "La première chose à faire, c'est de contrôler les dégâts et prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter que les dégâts ne se propagent. Par exemple: bâcher la toiture si on se rend compte que des tuiles ont été arrachées et qu'il pourrait y avoir une infiltration", expliquer Wauthier Robyns, de l'union professionnel des assurances.

Rapidement, il faut prendre en photo les dégâts. C'est utile pour le réparateur qui doit dresser un devis, mais aussi au niveau de l'assurance.

L'idéal "s'il y a des biens qui ont été endommagés", est de rassembler "des éléments de documentation qui peuvent être utiles, comme des factures d'achat".

Bon à savoir: le mobilier de jardin n'est, en principe, pas couvert par l'assurance incendie. Si votre voiture est endommagée après une tempête, il n'y a qu'une omnium qui pourrait couvrir les dégâts. "Les forces de la nature, comme les tempêtes, sont toujours reprises dans les assurances omnium, même les petites omnium".

L'an dernier, il y a eu trois tempêtes. Le montant moyen de l'indemnisation par dossier était d'environ 2.000 euros.