Vaccination: comment se rendre au centre de vaccination si on habite loin?

Nous parlons vaccination ce midi dans ce RTL INFO Bienvenue. Lara Klotar, porte-parole de l’AVIQ, l’agence wallonne pour une vie de qualité, était présente sur le plateau du journal pour répondre à vos questions.

Monsieur et Madame Degroot nous ont contacté via le bouton orange Alertez-nous. Ils ont plus de 70 ans et habitent en province de Namur. "On doit se faire vacciner à Charleroi, on a pas de voiture et on va mettre une demi-journée pour y aller et une demi-journée pour revenir," écrivent-ils. Y a-t-il des moyens de transports, des systèmes de navette qui sont mis en place pour ce genre de cas?

"Dans cette situation-là, ils peuvent encore attendre lundi pour changer le centre de vaccination, explique Lara Klotar. Sinon, il y a les transports en commun. Beaucoup de communes organisent ce transport. Des communes organisent via le taxi social. Pour les personnes qui sont vraiment dans le besoin, à terme, d’ici quelques semaines, il sera peut-être même possible de se faire vacciner à domicile."