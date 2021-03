Un châtaignier témoin de la bataille de Waterloo a été déraciné par la tempête

La tempête qui a traversé notre pays aura fait quelques dégâts. Parmi eux, un des châtaigniers tricentenaires du site de la bataille de Waterloo.

Un symbole à terre

Francis, un riverain, avait l’habitude de venir faire des photos du trio d’arbres duquel faisait partie le châtaignier déraciné. "Ça me fait quelque chose, oui. Ce sont trois arbres qui étaient des témoins, il n’en reste que deux et c’est un symbole dont on est fier mais maintenant il est à terre."

Dans ce moment "qui fait mal au cœur", une bonne nouvelle surgit. L’arbre va pouvoir être étudié afin de mener de nouvelles études sur la bataille, notamment en analysant les éventuels restes de balles qui seraient toujours dans l’arbre.

"Le plomb et les balles ont tendance à descendre au pied des arbres" explique Antoine Charpagne, responsable culturel du mémorial de la bataille de Waterloo. "Ça peut aussi nous étayer sur certains mystères de la bataille de Waterloo."

Il est actuellement interdit de s’approcher des trois arbres. Catherine Coste, la directrice du mémorial de la bataille de Waterloo, se penche déjà sur la manière de conserver et "mettre en valeur" ce morceau d’histoire. "Il faudra voir comment on peut continuer à valoriser cet espace, voir si on peut le garder ici, allongé."

Un autre des deux derniers arbres encore debout présente des signes de faiblesses. Il est mort et pourrais également être déraciné lors d’une prochaine tempête.