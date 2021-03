Vaccination: il y a 80 jours d'intervalle entre mes deux injections, est-ce normal?

En Belgique, près de 5% de la population de plus de 18 ans a reçu une première dose contre le Covid-19. La campagne de vaccination suscite de nombreuses interrogations. Parmi elles: il y a 80 jours d'intervalle entre mes deux injections, est-ce normal? Lara Kotlar, porte-parole de l'Aviq était l'invitée du RTL Info 13h pour répondre à vos questions.

"Concernant la vaccination avec astra zeneca, on parle de la seconde injection à 35 jours. J’ai pris mes rendez-vous et il y a 80 jours entre mes 2 injections. Qu'en est-il?", demandait l'une de nos lectrices via le bouton orange Alertez-nous. Comme elle, vous avez été nombreux à nous solliciter concernant la vaccination.

Présente sur le plateau du RTL Info 13h où elle était invitée, Lara Kotlar, porte-parole de l'Aviq qui coordonne la campagne de vaccination en Wallonie, nous éclaire. "Si c'est pfizer, initialement c'était 21 jours. Maintenant l'intervalle est à 35 jours donc manifestement elle parle de Pfizer", détaille la porte-parole.

"Astrazeneca c'est 12 semaines soit environ 80 jours. Et on a choisi de respecter ce délai car il renforce l'efficacité du vaccin", conclut-elle. Pas de panique donc, pensez à bien vérifier de quel vaccin il s'agit pour être sûr de l'intervalle entre les deux doses.

Pour plus d'informations, l'AVIQ a mis au point une FAQ sur son site