Le prototype d'Alien, le costume de Scarface et la baguette d'Harry Potter aux enchères

Prototype du terrifiant monstre d'"Alien", trois-pièces de mafieux porté par Al Pacino dans "Scarface" et une baguette d'Harry Potter: quelque 800 objets emblématiques des plus grands films d'Hollywood seront mis aux enchères fin avril à Los Angeles.

Pièce maîtresse de cette vente organisée par la maison spécialisée Julien's Auctions, un costume translucide et grandeur nature de Xénomorphe, cauchemardesque extra-terrestre du film "Alien" de Ridley Scott en 1979, estimé entre 40.000 et 60.000 dollars.

"Il a été créé par H. R. Giger, un sculpteur très célèbre, et il a servi de prototype à la créature extra-terrestre du premier film +Alien+", explique à l'AFP le directeur exécutif de Julien's Auctions, Martin Nolan.

"Nous pensions qu'il était perdu et voilà qu'il réapparaît et est mis en vente ici pour la première fois", se réjouit l'expert.

Autre pièce emblématique du cinéma américain, le costume trois-pièces à rayures porté par Al Pacino dans "Scarface". Il figure dans la dernière scène du film où Tony Montana tombe mort dans le bassin après une fusillade mémorable et est estimé entre 20.000 et 30.000 dollars, selon M. Nolan.

De nombreux costumes et accessoires de la saga Batman sont également proposés, depuis l'armure du héros nocturne portée par Val Kilmer dans "Batman Forever" (40 à 60.000 dollars) au fusil factice utilisé par Arnold Schwarzenegger dans son rôle de méchant Mister Freeze, en passant par la cagoule de Michelle Pfeiffer en Catwoman qui ravira les fétichistes.

Dans le coffre au trésor on trouve aussi pêle-mêle le briquet et le badge de policier de Bruce Willis dans la saga "Die Hard", un authentique pistolet laser ayant appartenu à un éclaireur impérial dans "Le Retour du Jedi" et les célèbres "mains d'argent" aux lames acérées portées par Johnny Depp dans son rôle d'Edward pour le film de Tim Burton (30 à 50.000 dollars).

"Il s'agit de pop culture occidentale, mais maintenant ces objets sont connus dans le monde entier", souligne Martin Nolan pour expliquer le succès de telles ventes.

"C'est une occasion de s'approprier quelque chose. Si vous aimez Harry Potter et que vous êtes à un moment de votre vie où vous gagnez de l'argent, vous avez grandi avec les films d'Harry Potter et vous avez envie de posséder un bout de votre jeunesse", poursuit-il.

La baguette maniée par Daniel Radcliffe dans "Harry Potter et la Coupe de Feu" (2005) sera mise en vente, avec un prix estimé entre 8.000 et 10.000 euros. Les adeptes de la maison Serpentard pourront toujours lui préférer l'une des baguettes du Pr Rogue, un brin moins cotée (6.000 à 8.000 dollars).

Pour Martin Nolan, outre leur valeur artistique et sentimentale, ces pièces peuvent être "de bons investissements". "Elles deviennent de plus en plus rares et de plus en plus recherchées, et on peut les revendre avec une plus-value".