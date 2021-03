Grand Baromètre: le PTB, grand vainqueur politique de la crise Covid?

Jamais le PTB n’avait été aussi haut en Wallonie et à Bruxelles, dans toute l’histoire du Grand Baromètre, le sondage politique RTL INFO - Le Soir réalisé par Ipsos.

Avec 19% d’intentions de vote (la question posée à un échantillon représentatif de la population belge: si les élections avaient lieu demain, pour quel parti voteriez-vous ?) en Wallonie, le PTB assoit sa troisième place, derrière le PS et le MR, les deux grands partis dont il est désormais tout proche. A Bruxelles aussi, le PTB enregistrerait son meilleur score, si on votait demain pour les élections fédérales : 16%. Derrière, on retrouve Ecolo dont le leadership s’érode, le PS et le MR, les 4 partis séparés d’à peine deux points. Enfin, le PVDA, l’aile flamande du PTB, est en progression aussi, par rapport à son score des dernières élections, et son score de décembre : 8,2% d’intentions de vote.

En Flandre, le score du Vlaams Belang continue de se réduire légèrement. La N-VA se stabilise à 20%, niveau bas par rapport à un score électoral déjà en recul, en 2019.

GRAND BAROMÈTRE: LES RÉSULTATS

INTENTIONS DE VOTE

Si de nouvelles élections fédérales avaient lieu dimanche prochain, pour quel parti voteriez-vous?

WALLONIE





Entre parenthèses: le résultat lors du sondage précédent de décembre.

La marge d’erreur théorique maximale est de +/- 3,4.

PS 22,8 (23,2)

MR 20,1 (20,6)

PTB 19 (17,2)

Ecolo 16,5 (15,6)

cdH 8,7 (10,3)

DéFI 3,9 (3,7)

Autre 9 (9,4)

Les pourcentages sont calculés sur base des répondants qui ont exprimé une intention de vote pour un parti, soit 839 personnes sur les 958 personnes interrogées en Wallonie (88%). Les réponses "ne votera pas", "votera blanc" et "ne veut vraiment pas répondre" représentent 12% des personnes interrogées.

BRUXELLES





Entre parenthèses: le résultat lors du sondage précédent de décembre.

La marge d’erreur théorique maximale est de +/- 4,3.

Ecolo 18,2 (19,5)

PS 16,8 (16,8)

MR 16,4 (15)

PTB - PVDA 16 (15,1)

DéFI 11,4 (11,5)

cdH 4,5 (5)

Vlaams Belang 3,2 (3,7)

N-VA 2,9 (4,9)

Open Vld 2,8 (1,9)

Groen 2,4 (2,8)

sp.a 1,1 (1,4)

Autre

Les pourcentages sont calculés sur base des répondants qui ont exprimé une intention de vote pour un parti, soit 515 personnes sur les 557 personnes interrogées à Bruxelles (92%). Les réponses "ne votera pas", "votera blanc" et "ne veut vraiment pas répondre" représentent 8% des personnes interrogées.

FLANDRE





Entre parenthèses: le résultat lors du sondage précédent de décembre.

La marge d’erreur maximale est de +/- 3,2.

Vlaams Belang 23,6 (26,3)

N-VA 20 (19,9)

CD&V 13,2 (12,4)

Open Vld 12,9 (12)

sp.a 12,3 (13,6)

Groen 8,2 (8,1)

PVDA (PTB en Flandre) 8,2 (6,5)

Autre 1,6

Les pourcentages sont calculés sur base des répondants qui ont exprimé une intention de vote pour un parti, soit 938 personnes sur les 1006 personnes interrogées en Flandre (93%). Les réponses "ne votera pas", "votera blanc" et "ne veut vraiment pas répondre" représentent 7% des personnes interrogées.



TOP 3 DE POPULARITÉ





WALLONIE

Voici une série de personnalités politiques. Pour chacune d'elles, voulez-vous indiquer si vous souhaitez la voir jouer un rôle important ou pas dans les prochains mois ?

1. Sophie Wilmès (1)

2. Alexander De Croo (2)

3. Paul Magnette (3)

Par qui vous sentez-vous le mieux représenté aujourd'hui ?

1. Sophie Wilmès (1)

2. Raoul Hedebouw (4)

3. Paul Magnette (3)

BRUXELLES

Voici une série de personnalités politiques. Pour chacune d'elles, voulez-vous indiquer si vous souhaitez la voir jouer un rôle important ou pas dans les prochains mois ?

1. Sophie Wilmès (1)

2. Alexander De Croo (2)

3. Paul Magnette (3)

Par qui vous sentez-vous le mieux représenté aujourd'hui ?

1. Sophie Wilmès (1)

2. Alexander De Croo (2)

3. Raoul Hedebouw (3)



FLANDRE

Voici une série de personnalités politiques. Pour chacune d'elles, voulez-vous indiquer si vous souhaitez la voir jouer un rôle important ou pas dans les prochains mois ?

1. Alexander De Croo (1)

2. Bart De Wever (2)

3. Frank Vandenbroucke (3)

Par qui vous sentez-vous le mieux représenté aujourd'hui ?

1. Alexander De Croo (1)

2. Bart De Wever (2)

3. Conner Rousseau (4)