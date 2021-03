Météo - De la pluie et des rafales de vent sur le pays en début de week-end

(Belga) Une zone de pluie traversera le pays samedi matin. Ensuite, des éclaircies se développeront, mais il fera aussi plus instable avec des giboulées, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Les maxima oscilleront entre 4 et 10 degrés. Le vent continuera à souffler sur l'ensemble du territoire, avec des rafales allant jusqu'à 95 km/h.

L'IRM émet dès lors un avertissement pour toute la journée, jusque 20h00, et pour l'ensemble du pays pour ces conditions venteuses. Les giboulées assez intenses annoncées pourraient être accompagnées d'orage. Les rafales prévues perdront en intensité en fin d'après-midi et en soirée, le vent finissant par faiblir progressivement. Ce soir et cette nuit, le temps restera donc variable avec encore quelques averses. Celles­-ci pourront prendre un caractère hivernal en Ardenne, selon l'IRM. En seconde partie de nuit, les averses deviendront plus nombreuses. En Ardenne, les nuages bas limiteront parfois la visibilité. Les minima seront compris entre ­1 degré en Hautes­ Fagnes et 5 degrés dans l'ouest. Le vent sera modéré, et à la côte assez fort, de secteur ouest­-sud­-ouest, avec des rafales jusqu'à 50 km/h. Dimanche, le temps restera variable avec un risque d'averses. Le matin et en soirée, des précipitations hivernales seront possibles sur le relief de l'Ardenne. Les maxima seront compris entre 3 degrés en Hautes­ Fagnes et 9 degrés dans le centre du pays ainsi qu'à la côte. Le vent d'ouest à nord­-ouest sera assez fort à la côte et modéré dans l'intérieur des terres.