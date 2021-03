Coronavirus - Près de 30% des vaccins livrés à la Belgique n'ont pas été administrés

(Belga) Au 10 mars, selon l'institut de santé publique Sciensano, 1,044 million de doses de vaccins ont été administrées en Belgique. Et au 7 mars, selon l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé (AFMPS), 1,461 million de doses avaient été livrées à notre pays. Seuls 71,5% des doses fournies ont donc été utilisées pour vacciner la population et quelque 417.000 doses de vaccins attendent dans les frigos, annonce samedi La Libre Belgique.

Le différentiel entre le nombre de doses livrées et administrées se justifie en partie par la nécessité de conserver une réserve pour administrer la seconde dose nécessaire à une vaccination complète, précise le quotidien. Vu les incertitudes qui planent sur les livraisons d'AstraZeneca et de Moderna, les autorités restent prudentes en la matière, selon La Libre Belgique. Pour le vaccin Pfizer/BioNtech, en revanche, les livraisons sont plus stables et le délai entre deux doses est désormais passé à 35 jours, ce qui doit permettre d'avancer plus rapidement dans l'administration des premières doses. En une semaine, pas moins de 179.188 doses ont été administrées dans notre pays, soulignait Sciensano vendredi dernier, d'après le quotidien. Cependant, selon le comptage officieux (mais basé sur des sources officielles) réalisé par covid-vaccinatie vendredi, plus de 230.000 doses restaient disponibles, au-delà de celles réservées pour l'administration de secondes doses. (Belga)