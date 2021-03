Vaccin contre le Covid-19: l'OMS donne son homologation au vaccin anti-Covid de Johnson & Johnson

L'Organisation mondiale de la santé a donné vendredi son homologation au vaccin contre le Covid à dose unique du géant pharmaceutique américain Johnson & Johnson, selon un communiqué de l'agence onusienne.



"Chaque nouvel outil sûr et efficace contre le Covid-19 est un pas de plus vers la maîtrise de la pandémie", a commenté le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. L'OMS a déjà homologué le vaccin de Pfizer-BioNTech, ainsi que celui d'Astrazeneca-Oxford fabriqué en Inde et en Corée du Sud. Ces vaccins nécessitent l'injection de deux doses et celui de Pfizer ne peut être stocké qu'à des températures ultra-froides.

A l'inverse, le sérum de Johnson & Johnson peut-être maintenu dans un réfrigérateur classique. Le feu vert donné vendredi permet d'intégrer ce vaccin au système Covax mis en place par l'Alliance pour les vaccins (Gavi), l'OMS et le CEPI, la branche recherche du mécanisme, pour tenter d'assurer une distribution équitable des vaccins qui ne sont pas encore fabriqués en quantités suffisantes pour satisfaire la demande.

Le Dr. Tedros a indiqué que le système Covax espérait recevoir "le plus vite possible" 500 millions de doses du nouveau vaccin. Bruce Aylward, un conseiller du directeur général a précisé qu'il espérait les premières doses "en juillet ou même avant".