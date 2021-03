Le secteur culturel se mobilise: des actions organisées aujourd'hui dans plusieurs villes

Des actions seront à nouveaux organisées en divers endroits du pays samedi, tout juste un an après le début du premier confinement, pour soutenir le secteur culturel, annonce le collectif "Still Standing for Culture" mercredi dans un communiqué.



Le 13 mars 2020 à minuit, les lieux culturels, tout comme les cafés et restaurants, avaient dû fermer leurs portes pour la première fois, marquant le début d'une série de confinements ciblés. "Un an plus tard, le même schéma est toujours à l'œuvre: certains secteurs sont mis à l'arrêt pour permettre à d'autres, jugés "essentiels", de continuer à tourner à plein débit", regrette le collectif.

"Ce 'modèle belge' qui combine travail, école, magasins et couvre-feu, a évité au gouvernement de refinancer les hôpitaux, préférant mettre en suspens des droits fondamentaux, opposer des secteurs entre eux, et fermer les vannes de nombreuses activités porteuses de lien social, avec les effets que l'on sait sur nos santés mentales."

Face au manque d'assouplissements pour le secteur, des actions seront à nouveau organisées samedi partout en Belgique par les acteurs du monde culturel pour "réaffirmer que le 'modèle' de société à l'œuvre depuis un an n'a rien d'une évidence rationnelle ni d'une fatalité sanitaire", pointe le collectif. "Un an, c'est long pour une gestion 'd'urgence' qui transforme des secteurs entiers en fusibles sans leur donner de perspectives ni leur octroyer d'indemnisations à concurrence des préjudices subis."

Les cinémas d'art et essai rouvriront partiellement

Les cinémas d'art et essai rouvriront ainsi partiellement ce samedi. "Ce samedi à 13h13, certains cinémas feront des actions en extérieur, d'autres ouvriront leurs portes, se transformeront en musées ou en parcours d'artistes, d'autres encore projetteront un film ou une sélection de bandes annonces des prochaines sorties maintes fois reportée...", expliquent les huit cinémas d'art et essai participants dans un communiqué commun, précisant que le respect des règles sanitaires sera assuré.

Ces actions s'inscrivent également dans le mouvement initié par des théâtres et des centres culturels à l'initiative de la FEAS, qui ont choisi d'ouvrir symboliquement à 13h13. "Le chiffre 13 est porteur de chance et d'espoir (...) Nous espérons ainsi forcer la chance puisque tous les appels à la raison se sont avérés inaudibles", expliquent les organisateurs. Les cinémas Caméo à Namur, Quai 10 à Charleroi, Sauvenière à Liège, ainsi que les salles obscures Galeries, Kinograph, Nova, Palace et Vendôme à Bruxelles prendront part aux actions.