Un rocher tombe sur les rails: le trafic de train perturbé entre Namur et Liège

Le trafic ferroviaire était perturbé samedi matin entre Namur et Liège, sur la ligne 125, à la suite de la chute d'un rocher sur les voies à proximité de Beez et Marche-les-Dames (province de Namur), indique Infrabel. Les deux voies ont été obstruées durant environ une heure mais, depuis 8h45, la circulation des trains a pu reprendre sur l'une d'elles. Des retards sont donc à prévoir, prévient le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire.



La circulation des trains a dû être interrompue peu avant 8h00 et un service de navettes de bus a été mis en place par la SNCB entre Namur et Andenne. Depuis 8h45, le trafic ferroviaire a repris, mais sur une seule voie. Les équipes d'Infrabel présentes sur place s'affairent à évacuer le rocher et libérer la seconde voie. D'ici là, des retards sont à prévoir.

Aucun dégât à l'infrastructure ferroviaire n'est à déplorer. Infrabel précise encore disposer d'un programme d'entretien des parois rocheuses le long des chemins de fer. L'endroit où le rocher est tombé n'est cependant pas géré par le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire.