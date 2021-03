Record de cas en Inde depuis le début de l'année

(Belga) Un record de cas de contamination au coronavirus depuis le début de l'année a été enregistré en Inde avec 24.882 nouveaux cas en 24 heures, ont révélé samedi des données gouvernementales, sur fond d'inquiétudes quant à la résurgence du virus dans le pays.

Avec 11,3 millions de personnes contaminées, l'Inde est le pays qui compte le plus grand nombre de cas de coronavirus après les États-Unis. Une tendance à la baisse des contaminations avait été observée à la fin de l'année 2020, mais les chiffres sont repartis à la hausse ces dernières semaines. L'État de Maharashtra, situé dans l'ouest du pays, a majoritairement contribué à la recrudescence des cas dans le pays, représentant 15.817 des nouvelles infections, a indiqué le ministère de la Santé. Au niveau national, les nouvelles contaminations ont augmenté de près de 7% par rapport à vendredi, lorsque le pays avait enregistré 23.285 cas. Le nombre total de morts s'élève désormais à 158.446, soit 140 décès de plus. Le nombre de contaminations enregistrées samedi représente la plus forte hausse quotidienne depuis le 19 décembre, date à laquelle 26.624 nouveaux cas avaient été enregistrés, selon les données de l'Université Johns Hopkins. Outre le Maharashtra, qui a imposé un confinement partiel et des mesures restrictives pour endiguer la pandémie, huit autres États, dont le Kerala, le Punjab, le Karnataka, le Gujarat et le Tamil Nadu, ont signalé une tendance à la hausse des cas. (Belga)