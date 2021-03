Liège: des casseurs attaquent la police et des commerces dans le centre-ville

Un motard de la police a été pris pour cible par un groupe de jeunes ce samedi en début d'après-midi à Liège. "Il s'agit de jeunes venus manifester place Saint-Lambert. Le policier vient de partir en ambulance, on n'en sait pas plus sur son état", a indiqué Jadranka Lozina, porte-parole de la police de Liège, vers 15h40. "Ces jeunes ont ensuite saccagé le McDonald's et se sont acharnés sur une voiture. Leur intention est clairement de dégrader. Nos policiers sont sur place, rejoints par une arroseuse", a-t-elle ajouté vers 15h40.

Il est demandé aux citoyens qui se trouveraient encore au centre-ville de le quitter

Selon la police, des pelotons de maintien d'ordre étaient prévus pour intervenir en cas d'incidents à Liège. Ils ont été déployés dans le centre-ville. Quelques minutes plus tard, la police nous a cependant indiqué que le commissariat "Wallonie" Liège-Centre et les véhicules d'intervention alentour se faisaient caillasser. "Nous avons affaire à 200 casseurs divisés en groupes qui se déplacent dans le centre et ont bien l’intention de dégrader. Nous demandons aux citoyens de ne pas venir dans le centre ville. Il est demandé aux citoyens qui se trouveraient encore au centre-ville de le quitter", a déclaré Jadranka Lozina peu après 16h.

Envoyé sur place, l'un de nos journalistes nous a décrit des scènes de chaos. "Des pavés volent dans tous les coins", a-t-il confié.

Vers 16h30, les casseurs se sont dirigés vers la galerie Saint-Lambert.

Environ une dizaine de policiers ont été blessés, selon la porte-parole de la zone.

Les casseurs se sont mélangés à une manifestation Black lives matter

Des manifestations ont été organisées ce samedi à Liège, comme dans le reste du pays, en signe de soutien au secteur culturel. La police a dénombré environ 300 personnes. La porte-parole de la police a cependant précisé que les jeunes qui s'en sont pris à la police et à des bâtiments "ne font pas partie de la manifestation pour la culture".

D'après la police, les casseurs se sont mélangés à une manifestation Black lives matter. Elle avait lieu place Saint-Lambert pour dénoncer les discriminations contre les personnes noires "suite à l'arrestation judiciaire pour rébellion d'une dame lundi matin", a indiqué Jadranka Lozina. "Ces groupes de jeunes faisaient partie de cette manifestation mais ils n’étaient visiblement pas là pour défendre cette cause".