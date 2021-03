Coronavirus - AstraZeneca: la Norvège s'inquiète d'hémorragies cutanées chez des jeunes

(Belga) Les autorités sanitaires norvégiennes se sont inquiétées samedi de cas d'hémorragies cutanées chez des personnes relativement jeunes ayant reçu une dose du vaccin AstraZeneca contre le Covid-19.

Si aucun lien n'est encore établi avec le vaccin, "ceci est grave et peut être le signe d'une diminution du nombre de plaquettes," a alerté l'Institut norvégien de santé publique, qui avait déjà suspendu le vaccin "par précaution" en raison de craintes liées à la formation de caillots sanguins. L'institut invite désormais les personnes de moins de 50 ans présentant des symptômes plus de trois jours après la vaccination à consulter un médecin. Par ailleurs, trois membres du personnel de santé ont récemment été admis à l'hôpital universitaire d'Oslo pour des caillots sanguins, après s'être vus administrer le vaccin AstraZeneca. Un décès est également survenu à la suite d'une hémorragie cérébrale. Là encore, les autorités sanitaires du pays n'établissent pour l'instant pas de lien avec l'administration du vaccin d'AstraZeneca mais enquêtent sur l'affaire. La Norvège, au même titre que l'Islande ou le Danemark, avait annoncé jeudi la suspension des injections du vaccin d'AstraZeneca en invoquant le principe de "précaution" en raison de craintes liées à la formation de caillots sanguins. "Nous attendons des informations pour voir s'il y a un lien entre la vaccination et ce cas de caillots sanguins", avait fait valoir un haut responsable de l'Institut national de santé publique, Geir Bukholm, lors d'une conférence de presse. L'Agence norvégienne des médicaments a également dit samedi "examiner de plus près les rapports de caillots sanguins et de saignements pour tous les vaccins contre le coronavirus". L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a quant à elle déclaré vendredi qu'il n'y avait "pas de raison de ne pas utiliser" le vaccin AstraZeneca et qu'aucun lien de cause à effet sur la formation de caillots sanguins n'avait pour l'instant été trouvé.