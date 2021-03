Reprise du trafic ferroviaire perturbé entre Namur et Liège

(Belga) Le trafic ferroviaire a repris normalement entre Namur et Liège, sur la ligne 125, après avoir connu d'importantes perturbations à la suite de la chute d'un rocher sur les voies à proximité de Marche-les-Dames (province de Namur), a fait savoir samedi soir Infrabel.

A la suite de la chute du rocher, les deux voies avaient été obstruées durant environ une heure. La circulation des trains avait ainsi dû être interrompue peu avant 8h00 et un service de navettes de bus avait été mis en place par la SNCB entre Namur et Andenne. Après évacuation du rocher, la circulation avait repris mais la vitesse était cependant limitée à 20 km/h sur un tronçon de 300 mètres, le long de la paroi rocheuse. Depuis, tout est rentré dans l'ordre et le trafic ferroviaire se fait à nouveau normalement. (Belga)