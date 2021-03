Nouvelle liaison ferroviaire entre Mol et Hamont dès juin

(Belga) Les travaux d'électrification de la ligne 19 entre Mol (province d'Anvers) et Hamont (province de Limbourg), longue de 33 km, se déroulent comme prévu et elle pourra être mise en service en juin. En raison des travaux, aucun train ne pourra circuler entre Mol et Hamont ce week-end. Des navettes de bus sont mis en service par la SNCB.

Infrabel a commencé les travaux entre Mol et Hamont il y a 2 ans et demi. Les travaux sont réalisés par étape. Les 830 poteaux de caténaire ont été placés sur le tronçon de 33 km de la ligne 19. Au total, 200 km de nouveaux câbles ont été déployés. Une fois les travaux terminés en mai, les contrôles et tests supplémentaires seront effectués, après quoi la ligne ferroviaire pourra être électrifiée en toute sécurité. En juin, les premiers trains pourront circuler sur la ligne. L'investissement estimé pour les travaux d'électrification s'élève à 30,9 millions d'euros. L'Europe subventionne 40% de ces dépenses. (Belga)