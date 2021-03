Les Etats-Unis appellent Moscou à cesser "la persécution" après les arrestations en Russie

(Belga) Le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken a appelé samedi à mettre fin à "la persécution des voix indépendantes" en Russie après l'arrestation d'environ 200 participants à un forum d'opposition à Moscou.

"Nous appelons à la fin de la persécution des voix indépendantes", a écrit M. Blinken sur Twitter. "Le gouvernement russe a arrêté près de 200 responsables municipaux et politiques, dont les activistes politiques Vladimir Kara-Mourza et Ioulia Galiamina, pour des motifs douteux", a déclaré le secrétaire d'Etat. Les participants étaient venus samedi de toute la Russie pour une conférence sur les futures élections régionales et locales, à l'initiative d'un groupe soutenu par l'oligarque en exil Mikhaïl Khodorkovski, un détracteur du président russe Vladimir Poutine. La police de Moscou a indiqué avoir procédé à l'arrestation de 200 personnes. Elle a déclaré que le forum était organisé "en violation des règles sanitaires et épidémiologiques" et que "parmi les participants figuraient les membres d'organisations aux activités indésirables sur le territoire russe". Le forum, premier de ce genre en Russie, était organisé par les "Démocrates unis", un projet de Mikhaïl Khodorkovski qui vise à favoriser l'élection de députés indépendants aux scrutins locaux. Un certain nombre des activistes arrêtés ont annoncé samedi soir qu'ils avaient été remis en liberté mais étaient appelés à se présenter ultérieurement devant un tribunal. Cette opération de police inédite en Russie intervient alors que les autorités resserrent la pression sur les opposants à l'approche des élections législatives de septembre prochain. (Belga)