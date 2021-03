Etats-Unis: retour sur une année éprouvante pour les travailleurs de première ligne

Il y a un an, quand l'épidémie a éclaté aux Etats-Unis, les travailleurs ont compris qu'ils étaient désormais divisés en deux catégories: ceux qui allaient travailler de chez eux et ceux qui devaient se présenter sur leur lieu de travail, au risque d'être exposés au Covid-19.

Matt Valentin faisait partie de ces travailleurs de première ligne. Dans les mois qui ont suivi le déclenchement de l'épidémie, le café Starbucks où il travaillait à Monroe, dans le Michigan, est soudainement passé d'un endroit animé à un lieu hautement anxiogène.

"Ma tâche qui était de prendre et de préparer les commandes aussi vite que possible s'est transformée en l'obligation de faire tout cela, sans, en plus, rapporter ce virus mortel à la maison et le transmettre à un membre de ma famille qui est vulnérable", résume Matt, 21 ans.

A l'heure du premier anniversaire du début de la pandémie aux Etats-Unis, qui a si profondément transformé les activités de chacun, les Américains ayant continué de se présenter sur leur lieu de travail racontent avoir traversé une année de peur et d'incertitude, puis d'espoir naissant.

"Nous n'avions pas d'équipements de protection individuels, nous n'avions pas de tests. On ne savait pas qui était infecté, qui ne l'était pas", se souvient Julie Mann, sage-femme dans un hôpital en dehors de Boston.

- Une main d'œuvre divisée -

Des dizaines de millions de personnes ont perdu leur emploi après les fermetures d'entreprises tandis que la pandémie s'intensifiait à la mi-mars 2020.

Parmi ceux qui l'ont conservé, le clivage entre ceux qui pouvaient travailler de chez eux et ceux pour qui c'était impossible, a été l'une des premières fractures provoquée par la pandémie dont on sait qu'elle a aussi creusé les égalités aux États-Unis.

Une étude de l'université de San Francisco a révélé que le taux de mortalité des adultes en âge de travailler a grimpé de 22% pendant la pandémie en Californie, avec des taux plus élevés pour les travailleurs de secteurs dits de "première ligne" tels que l'alimentation, l'agriculture, les transports et la logistique.

Et plus de la moitié des travailleurs noirs, hispaniques et amérindiens devaient se rendre en personne sur leur lieu de travail pendant la pandémie, contre 41% seulement des travailleurs blancs, selon une enquête de l'Urban Institute, un groupe de réflexion.

"Cela reflète des modèles qui sont ancrés dans notre société en matière de qui on valorise, ou pas, comment on paye les gens, qui on ne paye pas", résume Lisa Dubay, une experte de l'Urban Institute.

- Déconnectés -

A l'hôpital Mount Auburn à Cambridge (Massachusetts), le personnel soignant a connu deux semaines terrifiantes où les médecins, en manque d'équipements de protection, ont dû prendre la décision de les réutiliser.

La menace du virus a aussi compliqué le travail des sage-femmes, rapporte Julie Mann: comment communiquer avec un patient quand vous portez un masque, des lunettes, un attirail qui ressemble "à une combinaison pour aller dans l'espace", s'est-elle interrogée, regrettant que la pandémie l'ait privée des interactions avec ses patientes.

Sans parler des interrogations sur la marche à suivre lorsqu'un bébé naît d'une mère positive au Covid-19 qui doit rester en quarantaine, puisque "si vous voulez éviter tout risque, vous devez vous isoler totalement du bébé qui ne reste pas avec vous. Je ne connais aucune mère qui ait voulu faire cela".

Le Starbucks dans lequel travaille Matt Valentin a du faire respecter la règle du port du masque par les clients, une contrainte mal vue dans la région plutôt conservatrice où il réside.

Le magasin offrait des masques gratuits, mais certains les mettaient de travers puis les arrachaient à peine la porte franchie, quand des familles entières ne faisaient même pas l'effort d'en porter.

L'étudiant craint désormais de devoir attendre encore des semaines avant d'être éligible pour se faire vacciner. "Je suis très frustré que mon travail, qui a été un temps salué comme +un travail essentiel+, ait été mis maintenant au second plan" pour la campagne de vaccination, conclut Matt.