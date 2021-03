Grève nationale du 29 mars: Paul Magnette dit soutenir "à 200%" la mobilisation

Le président du PS, Paul Magnette, a affirmé dimanche soutenir "à 200 pour cents" l'appel à une journée nationale d'actions assortie de grèves dans les entreprises et organisations du pays le 29 mars lancé mercredi par les syndicats CSC et FGTB.



"A 200%", a-t-il répondu à une question lors de l'émission 'C'est pas tous les jours dimanche'. "Je suis totalement d'accord avec les travailleurs", a ajouté M. Magnette, tout en récusant qu'il s'agisse d'une grève contre le gouvernement fédéral (dont le PS fait partie avec les familles libérales et écologistes, ainsique que le CD&V, NDLR). "C'est une grève contre les patrons", a-t-il souligné.

La CSC (chrétienne) et la FGTB (socialiste) ont appelé mercredi à l'organisation d'"une large journée d'actions assortie de grèves dans diverses entreprises et organisations du pays" dans le secteur privé.

Les syndicats demandent des augmentations de salaire

Les syndicats exigent que les secteurs en bonne santé malgré la crise puissent accorder des augmentations de salaire supérieures à 0,4% - la marge salariale plafonnée à 0,4% pour les deux prochaines années, fixée par le Conseil national du travail (CNT) - alors que le patronat fait valoir la faible marge de manœuvre en cette période de crise sanitaire et économique.

Le syndicat libéral, lui, n'appelle pas à la grève mais mènera des actions de sensibilisation. Les syndicats souhaitent que la norme salariale ne soit qu'indicative, ce qui permettrait aux secteurs en bonne santé (le secteur pharmaceutique ou celui de la distribution entre autres) de dépasser le chiffre de 0,4%.