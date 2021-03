De la grisaille et de la pluie pour commencer la semaine

(Belga) Il fera plus sec dimanche après-midi à partir de l'ouest avec des éclaircies. Au sud du sillon Sambre et Meuse, le temps restera variable avec des averses. Les maxima iront de 4 à 9 degrés. Ce soir, l'Institut royal météorologique prévoit un ciel partiellement nuageux avec quelques averses. Cette nuit, le temps sera ensuite très nuageux avec des pluies à partir de la côte et des précipitations hivernales en Ardenne. Les minima descendront jusque 0 à 6 degrés.

Les températures se situeant autour ou juste en-dessous de 0 degré sur les hauteurs de l'Ardenne durant la nuit, l'IRM émet un avertissement jaune aux conditions glissantes pour les provinces de Liège et de Luxembourg, de 23h00 à 11h00 lundi. Des plaques de glace pourraient s'y former par endroits et il y a un risque de quelques averses de neige sur ces régions, notamment au-dessus de 500 m. Lundi matin, la zone de pluie ayant touché le pays durant la nuit, quittera celui­ ci par le sud­-est; en Ardenne, elle pourrait toutefois encore donner lieu à des chutes de neige fondante ou de neige. Le temps deviendra graduellement plus sec à partir du nord­-ouest, même si quelques averses résiduelles resteront possibles en cours de journée. Les maxima évolueront peu et seront compris entre 4 degrés sur le relief de l'Ardenne et 8 ou 9 degrés en plaine, sous un vent modéré à localement assez fort. Lundi soir, le ciel sera changeant ou parfois très nuageux avec temporairement encore risque de quelques ondées. Durant la nuit, le temps deviendra plus sec. Les minima se situeront entre 0 degré en Hautes­ Fagnes et 5 degrés à la côte. Le vent sera d'abord encore modéré; dans le courant de la nuit, il deviendra faible sur la partie ouest du territoire. Mardi, la nébulosité deviendra rapidement abondante. Déjà en matinée, une averse localisée sera possible. Dans le courant de la journée, une nouvelle zone de précipitations envahira le pays depuis le littoral. Elles pourront adopter un caractère hivernal sur le relief. Les maxima oscilleront de 3 degrés en Hautes Fagnes à 8 degrés à la mer et en Campine. Mercredi, il fera partiellement nuageux avec quelques faibles averses, parfois encore hivernales en Ardenne. L'après­ midi, le temps deviendra sec. Les températures maximales ne dépasseront pas 1 degré en Hautes Fagnes à 7 degrés par endroits en Flandre.