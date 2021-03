Florent Lambiet seul Belge encore en course au tournoi de qualification de Doha

(Belga) Quatre pongistes belges participaient dimanche au tournoi mondial individuel de qualification olympique à Doha au Qatar. Cinq places chez les dames et quatre chez les messieurs pour les tournois en simple de tennis de table cet été à Tokyo seront attribuées mardi.

Le N.1 belge Cédric Nuytinck , 71e mondial, a été battu au 2e tour de son tableau par le Hongrois Adam Szudi (ITTF 115) 4-1 (11-7, 11-7, 11-6, 6-11, 11-4). Le Liégeois Florent Lambiet, 104e au classement ITTF, a lui rejoint le 3e tour de son tableau après des victoires contre le Qatari Al-Mohannadi ( ITTF 345) 4-0 (13-11, 13-11, 11-5, 11-7) et l'Iranien Noshad Alamiyan (ITTF 73) 4-1 (11-3, 11-8, 13-11, 9-11, 11-7). Lundi, il sera opposé à l'Italien Mihai Bobocica (ITTF 123) pour une place en demi-finales de son tableau. Il faut remporter son tableau ou gagner le tournoi de repêchages entre les finalistes et demi-finalistes battus des trois tableaux pour recevoir son ticket olympique. Chez les féminines, tant Lisa Lung, 110e mondiale, que Nathalie Marchetti, 139e, ont été battues d'entrée dans leur tableau respectif. Lung a perdu 4-0 (11-3, 11-5, 11-7, 12-10) face à l'Indienne Sutirtha Mukherjee (IITF 95). Marchetti n'a pas non plus gagné le moindre set face à la Slovaque Barbora Balazova (ITTF 54 ) qui s'est imposée 11-5, 11-9, 11-5 et 11-8.