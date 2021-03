Coronavirus - Après la mort d'un enseignant, le Piémont reprend les vaccins AstraZeneca sauf un lot

(Belga) La région du Piémont (nord-est de l'Italie) a annoncé dimanche avoir repris les vaccinations AstraZeneca, en excluant toutefois par précaution un lot, après la mort d'un enseignant vacciné la veille.

"Les administrations du vaccin AstraZeneca ont repris, après une suspension par précaution de quelques heures, visant à repérer et isoler le lot dont provenait la dose injectée à l'enseignant décédé", a expliqué en fin de journée la région Piémont sur son site internet. Tous les autres lots peuvent désormais être utilisés, à l'exception de ce lot ABV5811, tandis qu'une réunion des autorités sanitaires a été convoquée. La suspension initiale de toute utilisation du vaccin AstraZeneca était "une mesure d'extrême précaution, en attendant de vérifier s'il existe un lien de causalité entre la vaccination et le décès", a expliqué le conseiller pour la Santé de la région du Piémont, Luigi Genesio Icardi, dans le communiqué. L'enseignant est décédé dimanche à Biella, commune située au nord de Turin. Selon l'agence Ansa, l'homme était âgé de 57 ans et enseignait la clarinette dans un conservatoire. L'Italie a décidé jeudi d'interdire, à titre de précaution, l'utilisation d'un autre lot de vaccins anti-Covid d'AstraZeneca/Oxford en raison de craintes liées à la formation de caillots de sang. Des inspecteurs du ministère italien de la Santé se sont rendus dimanche en Sicile pour mener l'enquête sur la mort d'un militaire de 43 ans décédé le 9 mars dans l'île du sud de l'Italie après l'injection d'une dose du vaccin AstraZeneca. Une autopsie du corps a été réalisée samedi à l'hôpital de Catane (est de la Sicile). Le président de l'Agence italienne des médicament (Aifa), Giorgio Palu, a toutefois assuré dimanche que le vaccin AstraZeneca ne présentait "aucun risque".