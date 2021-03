Israël dévoile un nouveau mortier de précision à guidage laser

(Belga) Israël a présenté dimanche un nouveau mortier à guidage laser destiné notamment à frapper des cibles dans des zones urbaines en minimisant les dommages collatéraux, alors que le pays est lui-même visé par la justice internationale pour de possibles crimes de guerre.

L'Etat hébreu dispose d'un bouclier antimissile "Iron Dome" mais compte aussi depuis dimanche sur le "Iron sting", un mortier de précision de 120 mm à guidage laser fabriqué par le géant local Elbit Systems. "Le Iron a été conçu pour frapper des cibles avec précision dans des terrains ouverts ou des zones urbaines et ce, en minimisant la possibilité de dommages collatéraux", selon le ministre israélien de la Défense Benny Gantz, qui dit vouloir respecter "les normes juridiques et morales" d'Israël. "Cette munition guidée par laser et GPS transforme les systèmes de mortier d'arme statistique (avec probabilité de toucher sa cible, ndlr) en une arme de précision", a renchéri dans le même communiqué Udi Vered, un haut responsable de la société Elbit qui a mené ses essais dans le sud d'Israël. Cette annonce intervient à l'heure où la Cour pénale internationale (CPI) a ouvert une enquête sur de possibles crimes de guerre commis par Israël depuis juin 2014, notamment dans la bande de Gaza densément peuplée et sous strict blocus isaélien. Israël a livré trois guerres au Hamas, qui contrôle la bande de Gaza, pour stopper notamment les tirs de roquettes de l'enclave palestinienne. L'Etat hébreu échange aussi à l'occasion des tirs avec le Hezbollah libanais et frappe régulièrement en Syrie des cibles iraniennes ou pro-iraniennes. (Belga)