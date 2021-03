Incendie de toiture maîtrisé à Anderlecht

(Belga) Un incendie a été signalé dimanche à 18h08 dans le grenier d'une maison de trois étages, située rue de l'Instruction à Anderlecht, a indiqué en début de soirée le porte-parole des pompiers de Bruxelles Walter Derieuw. Un habitant a été examiné et soigné sur place par le médecin du SMUR (Service Mobile d'Urgence et de Réanimation) mobilisé.

La fumée était visible de loin, l'incendie étant localisé dans le grenier et étant pleinement développé à l'arrivée des secours sur place. Une trentaine de pompiers étaient mobilisés. Ils ont fait venir trois autopompes et deux auto-échelles pour parvenir à éteindre l'incendie rapidement. Ils ont ainsi réussi à empêcher que le feu ne se propage aux maisons voisines. La police de Bruxelles-Midi avait établi un périmètre de sécurité. Le déblai prendra un certain temps. La toiture de la maison devra être démontée en partie pour éviter une reprise éventuelle. La maison est momentanément inhabitable, car les impétrants ont été fermés. En conséquence, quatre familles doivent être temporairement relogées. L'origine de l'incendie reste à déterminer, mais est a priori accidentelle. (Belga)