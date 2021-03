48 millions d'Italiens confinés à partir de ce lundi: "Nous nous retrouvons face à une troisième vague"

Touchée par une troisième vague du Covid-19, l'Italie, qui vient de dépasser les 102.000 morts du Covid-19, est aux trois quarts confinée à partir de ce lundi.

Ecoles, restaurants, magasins et musées seront fermés dans la majeure partie du pays, classée en zone rouge contre le Covid-19. 48 million d'Italiens sur 60 million seront concernés par les nouvelles mesures et seront confinés jusqu'au 6 avril prochain, incluant ainsi les fêtes de Pâques.

L'Italie, qui compte plus de 102.000 décès depuis le début de l'épidémie, a enregistré dimanche 21.315 cas supplémentaires en 24 heures et 264 nouveaux décès liés au Covid.

Une troisième vague: 11 régions en zone "rouge" et confinées, quelques-unes en "orange" et la Sardaigne en "blanche"

Confrontée à une troisième vague épidémique, l'Italie va reconfiner une grande partie du pays à partir de ce lundi. "Plus d'un an après le début de la crise sanitaire, nous nous retrouvons malheureusement face à une nouvelle vague de contagions", a déploré le Premier ministre, Mario Draghi, dont le gouvernement a adopté vendredi plusieurs mesures de restriction. Il a appelé "à la plus grande prudence".

11 régions ont été classées en zone rouge (notamment celles qui ont plus de 250 nouveaux cas par semaine). Les régions concernées ont du fermer écoles, magasins, musées, bars et restaurants, qui peuvent tout de même continuer la vente à emporter). Les déplacements y seront également limités, et les Italiens devront justifier leurs sorties à l'aide d'une attestation dite "autodichiarazione".

"J'ai conscience que ces mesures auront des conséquences sur l'éducation des enfants, sur l'économie et notre état psychologique à tous", a reconnu le Premier ministre italien. Toute la péninsule sera classée en "rouge" pour le week-end de Pâques, les 3, 4 et 5 avril afin de contenir la pandémie lors de ce week-end de fête.

Les autres régions italiennes sont classées en "orange" (risque intermédiaire), ce qui permet de se déplacer sans attestation. Et une seule région fait figure d'exception pour ses bons chiffres épidémiques: la Sardaigne, classée "blanche" sans couvre-feu ni restrictions pour les ouvertures de commerces.

1,8 million d'Italiens ont reçu 2 doses de vaccin

L'Italie enregistre une forte hausse des contaminations et des décès, liés en grande partie au variant britannique. Si le pays a lancé son plan de vaccination sur les chapeaux de roue fin décembre, les livraisons se sont depuis considérablement ralenties et seules 1,8 million de personnes (sur une population de 60 millions) avaient reçu vendredi deux doses de vaccin.

L'objectif annoncé samedi du nouveau gouvernement italien est de vacciner 80% de sa population d'ici octobre, et monter en puissance sur les vaccinations pour arriver à 500.000 personnes par jour à partir de la mi-avril.

Selon la base de données de l'AFP, dans l'ensemble de l'Union européenne, 7,2% de la population a reçu au moins une dose de vaccin et 3,2% deux doses. A titre de comparaison, aux Etats-Unis, 19,4% de la population a déjà reçu une dose (10,3% deux doses), une proportion qui monte à plus du tiers (34%) de la population au Royaume-Uni pour une dose (et 2% deux doses).

Qualifié de pandémie par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) depuis un an, le Covid-19 a causé plus de 2,6 millions de morts dans le monde, selon le bilan établi par l'AFP.

Vers une amélioration au printemps?

Le pays table sur une amélioration "dans la seconde moitié du printemps", selon son ministre de la Santé, Roberto Speranza. La péninsule avait été il y a un an la première nation touchée en Europe et avait imposé un premier confinement au nord, étendu ensuite à tout le territoire.

"La mise en place de mesures plus rigoureuses et l'augmentation progressive du nombre de personnes vaccinées nous portent à penser que nous aurons des chiffres en amélioration déjà dans la seconde moitié du printemps", a déclaré le ministre dans un entretien dimanche au quotidien La Repubblica.

"Le fait nouveau sont les variants, l'anglais en particulier qui est désormais prévalent dans notre pays. Dans la dernière étude de l'Institut supérieur de la santé, il représentait 54% des cas, mais nous nous attendons maintenant à un chiffre bien plus élevé", a-t-il précisé.

"Chaque dose de vaccin injectée est un pas en direction de la sortie de crise", a encore commenté le ministre italien.