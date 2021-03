Chine: hausses record des ventes de détail et de la production industrielle

(Belga) La production industrielle et les ventes de détail ont affiché des hausses record en Chine sur un an lors des deux premiers mois de l'année, des hausses qui s'expliquent avant tout par la paralysie de l'économie chinoise début 2020 pour cause d'épidémie.

La production industrielle du géant asiatique a progressé de 35,1% sur les deux premiers mois de l'année comparé à janvier/février 2020, tandis que les ventes de détail, principal indicateur de la consommation, ont augmenté de 33,8%, selon les chiffres publiés lundi par le Bureau national des statistiques. Ces hausses sont les plus fortes depuis des décennies pour la deuxième économie mondiale. L'apparition du Covid-19 fin 2019 en Chine avait entraîné le 23 janvier 2020 la mise en quarantaine de la métropole de Wuhan, dans le centre du pays, puis la paralysie d'une grande part de l'économie. La production des usines chinoises avait ainsi reculé de 13,5% en janvier-février 2020 sur un an. L'activité avait ensuite redémarré dès le printemps 2020 et la Chine a affiché sur l'ensemble de l'an dernier l'une des seules croissances du produit intérieur brut (PIB) des grandes économies mondiales (2,3%). Le Bureau des statistiques a reconnu que les hausses annoncées lundi sont liées à "la faible base de comparaison" d'il y a un an. Si l'on ne tient pas compte des distorsions de l'an dernier, ces statistiques révèlent "une croissance stable" des indicateurs. D'un mois à l'autre, la progression de la production industrielle est minime en janvier par rapport à décembre: +0,66%. Les ventes de détail ont même affiché un recul de 1,4%. Ces résultats sont toutefois encore supérieurs aux attentes des analystes, qui misaient sur une progression de 32,2% seulement pour la production industrielle et de 32% pour les ventes de détail, selon le consensus de l'agence financière Bloomberg. Plus inquiétant pour le gouvernement, le taux officiel de chômage s'est inscrit à 5,5% de la population active urbaine en février contre 5,2% en décembre. (Belga)