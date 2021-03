Émeutes à Liège: 2 personnes ont été placées sous mandat d'arrêt

Neuf personnes, dont cinq policiers, ont été blessées à l'issue d'affrontements entre les forces de l'ordre et "200 à 300 casseurs" samedi dans le centre de Liège en Belgique.

6 adultes et 4 mineurs ont été déférés au Palais de justice, a indiqué Philippe Dulieu, procureur du Roi, lors d'une conférence de presse tenue ce lundi. Deux mandats d'arrêt ont été délivrés à charge de personnes qui ont des antécédents judiciaires.

Ces violences ont eu lieu en marge d'une manifestation "Black lives matter". Cette dernière était organisée à la suite de l'interpellation controversée lundi dans cette ville d'une femme d'origine congolaise. Cette dernière, interpellée pour "rébellion", accuse les forces de l'ordre de violences et de racisme, ce que la police réfute. La femme, dont l'interpellation lundi pour "rébellion" s'est faite de façon musclée selon des images circulant sur les réseaux sociaux, a déposé plainte, et une procédure est entre les mains du parquet. Elle accuse les forces de l'ordre de violences et de racisme, ce que la police réfute.

Philippe Dulieu a indiqué qu'une information pénale était ouverte. Des auditions judiciaires en cours, des images privées ainsi que des caméras de la ville sont exploitées. "Nous tentons d'y voir clair de manière objective. Je ne vais pas communiquer sur ce dossier pour le moment. Des devoirs importants ne nous sont pas encore parvenus", a précisé le procureur du Roi. Avant d'ajouter: "Nous examinons la situation à la fois du comportement de la plaignante et celui des services de police".