Explosion d'un poêle à gaz dans une maison à Saint-Ghislain: les victimes ont été transportées à l'hôpital des grands brûlés

Les occupants d'une maison de Sirault, dans l'entité de Saint-Ghislain, ont été blessés dans l'explosion d'un poêle à gaz à l'intérieur de leur habitation.

Les occupants d'une maison quatre façades de la rue des Panneries à Sirault ont été blessés aux mains et aux jambes après l'explosion d'un poêle à gaz dans leur habitation, selon le bourgmestre de Saint-Ghislain, Daniel Olivier.

Les causes de l'accident, qui a mobilisé les services de secours, n'ont pas encore été précisées. Les victimes, un homme et une femme, sont nées respectivement en 1947 et en 1954. Ils ont été emmenées à l'hôpital des grands brûlés à Loverval, selon le bourgmestre. Ils devraient se reloger dans une maison appartenant à la femme à Hornu.