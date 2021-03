Dany, contrôlé par la police, tombe des nues: "Ils m'ont dit que mon permis était faux"

Le magazine "Images à l'appui", diffusé après le RTLINFO 19H tentera notamment de comprendre pourquoi la police accuse un automobiliste binchois de rouler avec un faux permis de conduire alors qu'il a bien passé tous ses examens.

Quinze jours après avoir passé son examen pratique, la commune de Binche délivre à Dany son permis. L'employeur de Dany est rassuré. "Tous les jours, je prenais la voiture pour faire les courses, conduire les enfants à l'école et au sport et aller dire bonjour à la famille...", raconte le jeune homme...

Au volant Dany se décrit comme un homme prudent et sûr de lui. Tout se passe sans encombre jusqu'au jour où la police intercepte le jeune conducteur.... qui rentre du travail. "Le policier me demande mon permis. Je lui donne et là, il me dit: "Vous êtes déchus. Ce permis n'est pas valable." Dany tombe des nues. Lui qui a pourtant réussi tous les tests ne comprend pas pourquoi son permis n'est pas valide. Il insiste alors auprès du policier...

