Un Belge domicilié en France peut-il être vacciné en Belgique?

Pierre est retraité après avoir travaillé toute sa carrière dans le secteur aéronautique. Depuis 3 ans, il vit avec son épouse dans le sud de la France près de Draguignan. Selon les chiffres publiés en 2020 par l'Office national des pensions, 51.627 retraités belges ont choisi la France, comme Pierre, pour vivre "leurs jours heureux". Mais depuis que le gouvernement belge a imposé des restrictions liées aux voyages non-essentiels pour contrer la pandémie du coronavirus, Pierre et sa femme, Anne-Christine sont revenus habiter à Wavre chez leur fille pour être à proximité de leurs enfants et de leurs quatre petits-enfants.

En attendant de pouvoir reprendre petit à petit une vie normale et d'effectuer de nouveau les allers-retours entre le sud de la France et la Belgique quand les voyages seront de nouveau autorisés, Pierre souhaiterait à tout prix se faire vacciner. Mais il n'y a pas droit en Belgique car le couple est désormais domicilié en France. Une règle qui le met en colère. "Nous sommes des Belges retraités avec une carrière complète dans ce pays (plus de 50 ans d’activité) et nous n’avons pas le droit d’être vacciné parce que nous ne sommes plus domiciliés ici alors que nous avons participé à la sécurité sociale de ce pays", s'offusque le pensionné. "L’invitation à se faire vacciner est envoyée sur base du lieu de domiciliation et non de l’inscription à une mutuelle ou du suivi médical. Cette norme est appliquée dans la plupart des états membres de l’Europe", précise Christopher Barzal en charge de la communication de la "Task force vaccination".

Il y a bien un moyen pour Pierre de se faire vacciner en Belgique

Pierre a voulu manifester sa colère auprès du monde politique. Il a téléphoné au cabinet du ministre fédéral de la Santé, Frank Vandenbroucke, puis à celui de son homologue wallonne, Christie Morreale, tous deux l’ont renvoyé vers l'AVIQ (Agence pour une Vie de Qualité) qui a confirmé la nécessité d'être domicilié en Belgique pour s'y faire vacciner.

Il existe cependant une possibilité pour Pierre de se faire vacciner en Belgique. Christopher Barzal explique: "Ce monsieur peut prendre contact avec sa commune ou son médecin généraliste en vue de l’obtention d’un "numéro bis" qui lui permettra d’être repris dans les registres belges et de recevoir, le moment venu, une invitation à se faire vacciner. Ce "numéro bis" est un numéro d'identification unique attribué aux personnes qui ne sont pas enregistrées comme domiciliées ici, mais qui entretiennent tout de même des relations avec les autorités belges."

Quid des étrangers qui résident en Belgique? Ont-ils le droit de se faire vacciner ?

La procédure est la même pour des étrangers résidant dans notre pays : "Si ces personnes sont domiciliées en Belgique, elles recevront une invitation à se faire vacciner le moment venu. Si elles vivent en Belgique mais n’y sont pas domiciliées, elles peuvent prendre contact avec leur commune ou leur médecin généraliste en vue d’obtenir également un "numéro bis" qui leur permettra de figurer dans les registres belges", précise Christopher Barzal.

