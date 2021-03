Quaregnon: la police interrompt une fête clandestine, 33 personnes verbalisées

Les équipes d'intervention de la police boraine sont intervenues dans la nuit de samedi à dimanche à Quaregnon pour interrompre une fête qui contrevenait aux mesures sanitaires en vigueur contre l'épidémie de coronavirus. Trente-deux fêtards et l'organisateur ont été verbalisés.



La police a été prévenue samedi soir de la tenue de cette "lockdown party". La musique de la fête était, selon les autorités, audible depuis la rue et une dizaine de véhicules étaient garés à l'arrière d'un bâtiment où les policiers avaient repéré des personnes en train de danser. A l'arrivée des agents, quelques fêtards ont tenté de prendre la fuite, d'autres de se dissimuler. Les forces de l'ordre ont découvert sur place une "véritable discothèque clandestine" avec, entre autres, une piste de danse, des lumières, du matériel de sonorisation et des frigos remplis de boissons. Les 32 participants, originaires de plusieurs régions du pays, ont été verbalisés à hauteur de 250 euros. L'organisateur, domicilié à l'adresse, a quant à lui écopé d'une amende de 750 euros.