Le nombre de contaminations augmente aussi aux Pays-Bas

(Belga) Aux Pays-Bas, 5.549 nouvelles infections au coronavirus ont été enregistrées au cours des dernières 24 heures, soit le nombre le plus élevé depuis le 4 janvier, rapporte lundi l'Institut national de la santé publique et de l'environnement (RIVM).

Au cours des sept derniers jours, l'Institut a reçu 38.884 mentions de tests positifs soit 5.555 nouveaux cas en moyenne par jour. Il s'agit de la moyenne la plus élevée depuis le 18 janvier. Le nombre de cas est resté stable pendant plusieurs semaines avec environ 4.500 tests positifs en moyenne. Mais cette moyenne est maintenant à la hausse pour la huitième journée consécutive. Le nombre de décès est, lui, en baisse. Au cours des dernières 24 heures, le décès de 18 patients a été enregistré. Il s'agit du chiffre le plus bas depuis près d'un mois. Au cours de la dernière semaine, 230 décès ont été enregistrés, soit une moyenne de près de 33 par jour. Il s'agit de la moyenne la plus basse depuis le 22 octobre. (Belga)