Émeutes à Liège: vous avez filmé ou photographié ce qu’il s’est passé? La police lance un appel à témoin

La police de Liège annonce lundi avoir lancé une plateforme où chaque citoyen peut envoyer ses photos et vidéos des violences, de la part d'entre 200 et 300 casseurs, qui y ont eu lieu samedi. Le lien est le suivant : https://public-eu.clearance.network/nEzYGO2z. Il est possible d'y laisser ses coordonnées, tout comme d'y déposer des fichiers de manière anonyme. La démarche a pour but d'aider les forces de l'ordre dans leur enquête.



Dix interpellations, six majeurs et quatre mineurs, ont eu lieu à la suite de ces émeutes, avait indiqué dans la matinée le parquet de Liège. Seuls deux mandats d'arrêt à l'encontre de deux personnes majeures ont cependant été délivrés pour vols avec effraction. Des objets volés provenant du centre-ville ont en effet été retrouvés sur ces deux individus. Lors de la conférence de presse du parquet, le procureur du Roi de Liège Philippe Dulieu avait ainsi pointé le manque d'éléments qui permet d'établir des liens entre ces personnes et d'éventuels faits de vol ou de rébellion. Le juge d'instruction a d'ailleurs libéré les quatre autres majeurs. "A ce stade, on peut les suspecter de vol mais sans établir de lien avec les émeutes, un travail d'enquête est en cours", a commenté le procureur du Roi. En ce qui concerne les mineurs, l'un d'entre eux a été placé en régime fermé pour des faits de rébellion, il est en aveux pour des jets de pavés sur la police. Les trois autres mineurs font l'objet de mesures éducatives par le juge de la jeunesse pour des faits de recel car ils ont été trouvés en possession d'objets volés dans un magasin de sport sans que l'on puisse à ce stade établir qu'ils ont commis le vol.